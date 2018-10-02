Старейший нобелевский лауреат рассказал, как отметит премию

Физик Артур Эшкин, удостоенный Нобелевской премии по физике, рассказал в телефонном интервью, что у него нет времени отмечать присуждение премии из-за занятости. "Ясейчас пишу статью и не собираюсь отмечать прошлое. Я работаю над новым и важным. Я работаю по теме солнечной энергии и я думаю что мир чрезвычайно нуждается в науке в области изменения климата, - сказал ученый. При этом от заявил, что поедет на вручение Нобелевской премии, "если сможет", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эшкин стал самым пожилым лауреатом в истории знаменитой премии, подсчитала "Газета.Ru". Эшкин родился в 1922 году, 2 сентября 2018 года ему исполнилось 96 лет. Таким образом, на момент присуждения премии он оказался на 6 лет старше Леонида Гурвича, американского ученого, получившего премию экономике в 2007 году. Премия по экономике не является номинацией, учрежденной основателем премии Альфредом Нобелем. В традиционных номинациях ранее рекорд принадлежал Дорис Лессинг(Премия по литературе за 2007 год, 88 лет) и Реймонду Дейвису (премия по физике за 2002 год, 88 лет).

Артур Ашкин - сын эмигрантов из России и Украины, американский физик, изобретатель, пионер в области создания оптических ловушек, развитие которой привело к управлению атомами, молекулами, и биологическими клетками. Он удостоился премии вместе с Донной Стрикланд и Жераром Муру за разработку новых лазерных приборов, нашедших применение в медицине и промышленности.