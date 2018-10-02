Дашнаки отзывают своих представителей из правительства Армении

2 октября 2018 21:49

Принимая во внимание нынешнюю напряженную ситуацию и разделение, АРФ Дашнакцутюн отзывает своих представителей из правительства Армении.  Об этом в беседе с Yerkirmedia.am заявил представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Арсен Амбарцумян, добавив, что позже Верховный орган партии выступит с соответствующим выступлением и разъяснением, передает Day.Az.

Отметим, что АРФ Дашнакцутюн имела два министерских портфеля: министр сельского хозяйства Артур Хачатрян и министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян. АРФ Дашнакцутюн также достались две должности глав областных администраций.

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