Дашнаки отзывают своих представителей из правительства Армении
2 октября 2018 21:49 370
Принимая во внимание нынешнюю напряженную ситуацию и разделение, АРФ Дашнакцутюн отзывает своих представителей из правительства Армении. Об этом в беседе с Yerkirmedia.am заявил представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Арсен Амбарцумян, добавив, что позже Верховный орган партии выступит с соответствующим выступлением и разъяснением, передает Day.Az.
Отметим, что АРФ Дашнакцутюн имела два министерских портфеля: министр сельского хозяйства Артур Хачатрян и министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян. АРФ Дашнакцутюн также достались две должности глав областных администраций.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!