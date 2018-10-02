Пашинян: Представители ППА и АРФД будут исключены из состава правительства

2 октября 2018 22:02

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник на митинге на проспекте Баграмяна о том, что он подписал указ об увольнении от занимаемых должностей министров от АРФ Дашнакцутюн и партии "Процветающая Армения", передает Day.Az со ссылкой на newsarmenia.am.

"С этой минуты их можно считать уволенными", - заявил он.

Ранее представитель Армении в Верховном органе АРФ "Дашнакцутюн" Арсен Амбарцумян заявил, что АРФД в связи со сложившейся в Армении внешнеполитической ситуацией и создавшимися разделительными линиями отзывает своих министров из правительства.

Глава правительства заявил также, что от своих должностей освобождены также губернаторы армянских областей от этих политических сил.

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