Пашинян призвал всех жителей Армении выйти на центральные площади своих городов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время экстренного митинга на проспекте Баграмяна обратился к жителям страны и призвал всех выйти на центральные площади своих городов, передает Day.Az со ссылкой на newsarmenia.am.

Парламент Армении на внеочередном заседании во вторник принял во втором и окончательном чтении изменения в закон "О регламенте Национального Собрания", которые позволят депутатам застраховаться от возможного роспуска парламента.



"За" законопроект проголосовали фракции РПА, блока "Царукян" и АРФ Дашнакцутюн, против - фракция "Елк".