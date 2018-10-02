Пашинян призвал всех жителей Армении выйти на центральные площади своих городов
2 октября 2018 22:05 277
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время экстренного митинга на проспекте Баграмяна обратился к жителям страны и призвал всех выйти на центральные площади своих городов, передает Day.Az со ссылкой на newsarmenia.am.
Парламент Армении на внеочередном заседании во вторник принял во втором и окончательном чтении изменения в закон "О регламенте Национального Собрания", которые позволят депутатам застраховаться от возможного роспуска парламента.
"За" законопроект проголосовали фракции РПА, блока "Царукян" и АРФ Дашнакцутюн, против - фракция "Елк".