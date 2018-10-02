Трамп зовет глав интернет-компаний в Белый дом

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с руководителями ведущих интернет-компаний, соцсетей для обсуждения некоторых технологических вопросов.

Об этом заявил во вторник советник Белого дома Ларри Кадлоу, сообщило информагентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Дональд Трамп планирует принять руководителей интернет-компаний и социальных медиа в Белом доме, вероятно, чуть позже в этом месяце", - цитирует чиновника издание.

В частности, как отметил Кадлоу, участие во встрече уже подтвердил главный исполнительный директор компании Google Сундар Пичай. При этом уточняется, что обсуждение будет проходить в формате технологической конференции.

"Мы проведем небольшую конференцию - будет председательствовать на ней президент, у нас будут представлены крупные интернет-компании, крупные компании социальных сетей, поисковых систем", - сказал Кадлоу.

Он также проинформировал, что на встрече будут и те, кто недоволен этими компаниями".