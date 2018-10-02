Пашинян призвал президента Армении не подписывать спорный закон, препятствующий роспуску парламента
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту Армении Армену Саркисяну не подписывать принятый во вторник закон "О регламенте Национального Собрания", передает Day.Az со ссылкой на newsarmenia.am.
Парламент Армении на внеочередном заседании во вторник принял во втором и окончательном чтении изменения в закон "О регламенте Национального Собрания", которые позволят депутатам застраховаться от возможного роспуска парламента. "За" законопроект проголосовали фракции РПА, блок "Царукян" и АРФ Дашнакцутюн, против - фракция "Елк".
"Закон может вступить в силу в течение 21 дня. Президент Армении должен подписать этот закон или же обратиться в Конституционный суд для обжалования его конституционности. Я думаю, вы даете мне полномочия, чтобы я отсюда обратился к президенту Армении Армену Саркисяну и призвал не подписывать этот закон", - заявил Пашинян на митинге у здания парламента.
Согласно внесенным изменениям, если заседание парламента не может быть проведено из-за отсутствия кворума или создаются препятствия для участия в нем депутатов, то предлагается приостановить заседание и продолжить после ликвидации препятствующих обстоятельств. Как считают противники закона, тем самым РПА и поддерживающие законопроект политсилы пытаются застраховаться от возможного роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. Дело в том, что согласно регламенту НС, если депутаты дважды не проголосуют за кандидатуру премьер-министра, то парламент распускается в силу права.
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