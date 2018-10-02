Правительство Армении обнародовало имена уволенных на митинге министров

2 октября 2018 22:53

Правительство Армении на своей странице в Facebook обнародовало имена министров, указы об увольнении которых подписал вечером во вторник на митинге премьер-министр Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на newsarmenia.am.

"По указу премьер-министра Никола Пашиняна от должностей освобождены министр по чрезвычайным ситуациям Грачья Ростоям, министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян, министр спорта и по вопросам молодежи Левон Ваградян, министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян, а также министр сельского хозяйства Артур Хачатрян", - отмечается в сообщении.

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