Главу Пентагона пытались отравить токсичным веществом в конверте

2 октября 2018 23:01

Главу Пентагона Джеймса Мэттиса и руководителя военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона хотели отравить при помощи токсичного вещества в конвертах, передает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что конверты, содержащие следы токсичного вещества рицин были обнаружены в конвертах во время предварительного досмотра почты, поступающей в Пентагон, 1 октября.

Конверты не попали на территорию Пентагона, сотрудники ведомства не подвергались опасности.

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