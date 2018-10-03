Макрон принял отставку главы МВД Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку министра внутренних дел Франции Жерара Коллона, сообщает телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В понедельник вечером сообщалось, что Коллон подал прошение об отставке, однако Макрон отказался ее принять.
Как отмечает телеканал, французский президент во вторник вечером все же принял отставку Коллона и попросил премьер-министра Франции Эдуара Филиппа обеспечить временную замену уходящему министру до назначения преемника.
Отмечается, что в среду совет министров состоится уже без участия Коллона.
В середине сентября 72-летний министр, ранее на протяжении 16 лет занимавший пост мэра Лиона, заявил, что "если у него не обнаружат серьезное заболевание", он "скорее всего" намерен снова баллотироваться на пост градоначальника в 2020 году.
Коллон также рассказал, что не хочет быть руководителем ведомства "до последнего" и может оставить пост уже в 2019 году. Заявление министра породило немало дискуссий о том, кто же займет кресло главы МВД после него.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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