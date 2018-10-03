Армянские парламентарии не смогли до конца договориться с Пашиняном

Заместитель председателя Национального собрания (парламента) Армении Эдуард Шармазанов, представляющий бывшую правящую Республиканскую партию Армении, заявил в среду, что окончательных договоренностей по итогам встречи с премьер-министром страны Николом Пашиняном не достигнуто, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что представленные в парламенте политические силы обещали не выдвигать кандидата в премьеры после его отставки, что позволит распустить законодательный орган и провести в декабре досрочные выборы. Ранее Пашинян, выступая на митинге своих сторонников, заявил, что встретился с парламентскими силами, которые устно заверили его, что они не собираются выдвигать кандидатуры премьера после отставки главы правительства, что позволит распустить законодательный орган и провести досрочные выборы.

"В глобальном смысле, договоренностей достигнуто не было. Была достигнута лишь одна договоренность - продолжить обсуждения", - сказал Шармазанов в интервью изданию "Жоховурд" (Народ).

Во вторник депутаты приняли поправки, согласно которым, в случае препятствования проведению внеочередного заседания парламента или участию в нем депутатов, заседание объявляется отложенным до устранения препятствий. Согласно конституции, парламент может быть распущен, если глава правительства подаст в отставку и депутаты на заседаниях не смогут дважды избрать нового премьера. В соответствии с новыми поправками, заседания могут быть отложены на неопределенное время без роспуска парламента. При этом премьер заявил, что намерен провести внеочередные выборы в парламент уже в декабре.