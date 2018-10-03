Посетителям Новой Зеландии грозит штраф в $5 000 за отказ дать доступ к телефону

В понедельник вступила в силу обновленная версия таможенного законодательства Новой Зеландии, которая определяет порядок "цифрового личного досмотра". Об этом пишет местный портал RNZ, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ранее закон разрешал таможенникам останавливать любого человека, пересекающего границу, для проверки его цифровых устройств. Однако в нем ничего не говорилось о том, что такой человек обязан передать пароли для получения доступа к данным устройств. Теперь путешественникам также придется разблокировать устройства с помощью используемого ими механизма, будь то пароль, PIN-код или отпечаток пальца.

"Мы проверим файлы в вашем телефоне. Мы не будем залезать в "облако". Мы изучим ваш телефон, в то время как он будет оставаться в "режиме полета"", - сообщил пресс-секретарь таможенного ведомства Терри Браун.

За отказ от предоставления доступа к устройству путешественника ждет штраф в размере $5 000. Кроме того, само устройство будет изъято для изучения экспертами.

Пресс-секретарь Совета за гражданские свободы Томас Бигль считает новый закон неправомерным вмешательством в частную жизнь: "Сегодня мы храним в телефоне все: подробности личной жизни, все медицинские записи, электронную почту, то есть абсолютно все".

Согласно новому закону, "цифровой досмотр" возможен только при наличии веских причин для подозрений, однако Бигль предполагает, что это условие будет игнорироваться: "Они не обязаны говорить вам, чем вызваны их подозрения, и вы не сможете их оспорить".

Министр таможни Крис Фафой утверждает, что изменение законодательства - это вынужденная мера.

"Организованные преступные группировки становятся всё более изобретательными, когда они пытаются перевезти что-то через границу", - заявил он. - "Если мы предполагаем, что они осуществляют нечто подобное, проверка их смартфонов и компьютеров может позволить выдвинуть дальнейшие обвинения".

Однако Бигль уверен, что "серьезные преступники" будут просто хранить все в сети. "Нужно быть идиотом, чтобы везти что-то в телефоне", - сказал он.

Известный биткоин-просветитель Андреас Антонопулос, комментируя эту новость, в своем Twitter написал: "Приятно было посетить Новую Зеландию дважды. Жаль, что я больше не вернусь... В современном обществе подобное дерьмо, описанное ещё Оруэллом, неприемлемо".