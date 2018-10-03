В Украине полный мужчина насмерть придавил девушку

В конце сентября на одной из улиц Харькова произошел необычный инцидент - полный мужчина, споткнувшись, упал на девушку, которая шла перед ним, и придавил ее своим весом. Через несколько минут женщина умерла, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщила сестра пострадавшей, трагедия произошла вечером 20 сентября на улице Пушкинской, возле Харьковского института микробиологии и иммунологии им. Мечникова, передает ГородХ.

Позже вскрытие показало, что харьковчанка умерла от разрыва аорты грудного отдела. Между тем, родственники 30-летней Натальи до сих пор не могут найти виновника происшествия.

"Это было около 17:30, Наташа шла с работы вниз по Пушкинской. Когда все случилось, она успела мне позвонить и сказать, что на нее упал мужчина. Я работаю неподалеку, сразу сорвалась и через 10 минут была на месте, но было уже поздно", - призналась сестра умершей, Татьяна.

По ее словам, сейчас она считает своей главной задачей найти мужчину, который стал невольным виновником смерти сестры. Также семья погибшей ищет свидетелей происшествия.

"Я поставила букет на месте происшествия и вложила в него записку с телефоном. Отозвалась женщина, которая живет в том районе, она все видела и вызывала "скорую" для сестры. Рассказала, что мужчина шел за Наташей вниз по Пушкинской, по стороне Института Мечникова. В какой-то момент он споткнулся и упал прямо на нее. Но встал, отряхнулся и пошел дальше, даже не поинтересовавшись, как себя чувствует сестра. Говорят, мужчина в возрасте и тучный", - отметила женщина.

Как выяснилось, в тот день камеры видеонаблюдения, расположенные на Институте, в тот день не работали, а записи камер из аптеки напротив семье просмотреть не позволили.