На Канаду обрушился рекордный за последние 134 года снегопад

Рекордный снегопад обрушился на западную канадскую провинцию Альберта. Об этом во вторник сообщил телеканал Си-би-си, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным Национального метеобюро, осадки начались в ночь на вторник в юго-западной части региона и к полудню по местному времени в крупнейшем городе Альберты Калгари уже выпало 21 см снега. Это стало абсолютным рекордом для этого дня за всю историю метеонаблюдений, отчет которых ведется с 1884 года. Предыдущий рекорд был установлен в 1954 году, когда высота снежного покрова достигала 4,6 см. Синоптики прогнозируют, что осадки прекратятся только утром в среду, а за это время в Калгари и его окрестностях может выпасть еще 10-15 см снега.

Непогода существенно осложнила жизнь жителям мегаполиса. По данным местной полиции, к полудню они зафиксировали уже почти 170 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек. На расчистку города от снежных завалов выпущена вся имеющаяся снегоуборочная техника, а также мобилизованы бригады пожарных и спасателей, которые помогают вытаскивать застрявшие в снегу автомобили. Власти Калгари как минимум до среды запретили автомобилистам парковаться на всех крупных улицах мегаполиса.