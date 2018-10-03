Озвучены новые сценарии гибели Земли

Ведущим британским астрономом лордом Мартином Ризом выдвинуто предостережение, что может произойти, если неправильно экспериментировать с ускорителями элементарных частиц, в том числе с Большим адронным коллайдером. Об этом пишет издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Профессор лорд Мартин Риз раскрыл "наихудший сценарий" для ускорителей элементарных частиц: они могут спровоцировать гибель той Земли, какой мы ее знаем", - сообщает издание.

Существует три варианта конца света, которые описал Риз:

Может сформироваться черная дыра, которая засосет все, что находится вокруг.

Кварки могут перегруппироваться, образовав сверхплотные объекты, которые называются "странглеты". Это само по себе было бы безобидно. Однако, согласно гипотезам, странглет может путем заражения преобразовывать все остальное, что встретится на его пути, в новую форму материи, превратив всю Землю в гиперплотную сферу диаметром около 100 метров.

Ныне существующий вакуум, возможно, хрупок и нестабилен. Некоторые предположили, что концентрируемая энергия, генерируемая при столкновениях элементарных частиц, может запустить "фазовый переход", который разорвет ткань космоса. Это было бы бедствие космического масштаба, а не только земное.

Все эти опасности Риз описал в своей новой книге "О будущем: перспективы человечества".

Издание напоминает, что астрофизик Стивен Хокинг, со своей стороны, заверял: "Большой адронный коллайдер абсолютно безопасен. Столкновения, при которых высвобождается более мощная энергия, случаются в земной атмосфере миллионы раз на дню, и ничего ужасного не происходит".

Напомним, ранее ученые предрекали иную версию "апоклипсиса" - вселенский потом из-за потепления.