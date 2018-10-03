В Италии арестован мэр, помогавший мигрантам

Правоохранительные органы Италии задержали градоначальника расположенного на юге страны города Риаче Доменико Лукано - мужчину обвиняют в содействии нелегальной миграции в Европе и нарушениях при распределении контрактов на переработку мусора, пишет Deutsche Welle, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

2 октября сотрудники финансовой полиции доставили его в СИЗО, где он будет дожидаться суда.

Отдельная мера была принята и в отношении его сожительницы - Тесфахун Лемлем, которой приказали покинуть страну.

Следственные органы уже около года пристально наблюдают за 60-летним мэром. К слову, свою должность Лукано занимает уже 14 лет. Кроме полиции, его регулярно критикует и вице-премьер - и глава МВД по совместительству - Маттео Сальвини.

У себя на родине и не только Доменико Лукано снискал славу борца за права беженцев и других мигрантов - политик инициировал различные программы по приему и интеграции в итальянское общество беженцев.

В том числе и за это в прошлом году он стал лауреатом Дрезденской премии, присуждаемой за деятельность на благо человечества и деэскалацию конфликтов.