Стихийные бедствия в Индонезии: число жертв превысило 1300 человек

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 1 тыс. 347 человек. Об этом сообщает ANSA, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Растет число жертв землетрясения и вызванного им цунами в Сулавеси, Индонезия: число подтвержденных смертей возросло до 1 тыс. 347, согласно новым обновлениям индонезийского агентства по гражданской защите", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 сентября на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов, а следом за ним на остров обрушилось цунами. Землетрясение произошло недалеко от центра Сулавеси на глубине 10 км. Кроме того, после разрушительного землетрясения на острове было зафиксировано более 170 повторных толчков. Как заявил представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий, "повторные толчки фиксировались разной силы, магнитуда некоторых из них превышала 5".