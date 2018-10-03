В лондонском метро преступник с ножом напал на пассажиров

В Лондоне на пассажиров движущегося поезда метро напал неизвестный, вооруженный ножом. Один из пассажиров получил ранение, что подтвердила британская транспортная полиция, к чьем ведении находится лондонское метро, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Сообщается, что инцидент произошел неподалеку от станции Хакни Сентрал на востоке британской столицы.

Нападавший был задержан.

Движение поездов по ветке было приостановлено, дороги в районе происшествия перекрыты.

О возобновлении движения. администрация метро объявила около 20:00 по местному времени.

Местная полиция пока не склонна считать инцидент терактом.