Президент Армении отправил в отставку министров

Шесть министров правительства Армении, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", отправлены в отставку указом президента страны Армена Саркисяна, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее во вторник премьер Никол Пашинян поручил уволить министров и губернаторов от "Процветающей Армении" и "Дашнакуцутюн"; последняя партия заявила, что сама отзывает министров.

"Указом президента от должностей освобождены - министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян, министр спорта и по делам молодежи Левон Ваградян, глава МЧС Грачья Ростомян, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян (все "Процветающая Армения") министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян и министр сельского хозяйства Артур Хачатрян (оба -Дашнакцутюн)", - говорится в сообщении пресс-службы администрации президента.