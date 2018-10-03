В Мексике почтили память жертв "Резни в Тлателолько"

До 65 тысяч человек, по разным оценкам, приняли участие во вторник в мероприятиях, приуроченных к 50-й годовщине так называемой "Резни в Тлателолько" в столице Мексики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

За десять дней до открытия Олимпийских игр в Мехико в октябре 1968 года на одной из площадей столицы полицейскими подразделениями и переодетыми в гражданское агентами спецслужб была расстреляна манифестация студентов. В результате этой акции, вошедшей в историю под названием "Резня в Тлателолько", по официальным данным, погибли 30 молодых людей. Независимые источники сообщали о более чем 300 убитых.

"Ни прощения, ни забвения, наказать виновных", "2 октября не забывается, это - борьба" - гласили некоторые из транспарантов, которые несли в руках участники мероприятия. Вечером на центральной площади Мехико Сокало состоялся траурный митинг, начавшийся с минуты молчания в память о погибших студентах.

В целом акции прошли мирно, однако в ряде мест отличились анархисты, разгромившие несколько магазинов в историческом центре города.

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, придерживающийся левых взглядов, посетил во вторник саму площадь Тлателолько, где в 1968 году и произошли кровавые события. Выступая перед собравшимися, он еще раз подчеркнул, что никогда больше вооруженные силы не будут использоваться против народа.