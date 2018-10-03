В Лондоне мужчину раздавило упавшей с небоскреба стеклянной панелью

3 октября 2018 08:16

В центре британской столицы с высотного здания упала стеклянная панель, в результате чего погиб 53-летний мужчина. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел 2 октября на набережной Альберта недалеко от элитного жилого комплекса The Corniche. Отмечается, что из окна пентахуса на 53-летнего водителя автобуса Мика Ферриса упала панель из стекла.

В настоящее время проводится расследование и выясняются причины произошедшего.

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