В Лондоне мужчину раздавило упавшей с небоскреба стеклянной панелью

В центре британской столицы с высотного здания упала стеклянная панель, в результате чего погиб 53-летний мужчина. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел 2 октября на набережной Альберта недалеко от элитного жилого комплекса The Corniche. Отмечается, что из окна пентахуса на 53-летнего водителя автобуса Мика Ферриса упала панель из стекла.

В настоящее время проводится расследование и выясняются причины произошедшего.