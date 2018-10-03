Под землей нашли странных существ - ФОТО

В Испании группа ученых нашла в образцах пород, извлеченных из глубинной скважины, живых существ, сообщает Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Исследователи обнаружили фотосинтезирующие цианобактерии, живущие без кислорода и солнца. Ранее ученые считали, что это невозможно.

Находку обнаружили на породе, добытой на глубине 613 метров. Цианобактерии, также называемые сине-зелеными водорослями, смогли существовать без солнечного света и кислорода, необходимого для фотосинтеза. Как существа смогли приспособиться в таких условиях ученые пока понять не могут.

Находки относятся к родам Calothrix, Chroococcidiopsis и Microcoleus.

Предположительно водоросли смогли изменить фотосинтез на окисление водорода. Подобный механизм уже наблюдался в некоторых цианобактерий, но считался вспомогательным, а не полноценным источником альтернативной энергии.