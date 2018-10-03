Мужчина нашел в старом диване невероятный сюрприз - ФОТО

Американец Джефф Мехер (Jeff Maher) забрал старый диван, выставленный у обочины. Вскоре мужчина обнаружил в прошивке мебели ювелирное украшение. Он сообщил об этом в администрацию губернатора, так как понял, кому принадлежит кольцо, по гравировке с инициалами и датой свадьбы: 31 декабря 1976 года, сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На днях потерянное 29 лет назад золотое обручальное кольцо вернули губернатору Филу Брайанту. Именно он оказался законным владельцем украшения. Политик очень обрадовался находке и объяснил, что когда-то диван принадлежал ему, а потом он отдал его родственникам супруги. Это произошло в 1989 году, тогда же политик потерял обручальное кольцо.

Губернатор лично встретился с Мехером, пожал ему руку и поблагодарил.