США хотят обвинить Китай в подрыве своей оборонно-промышленной базы

Пентагон по заказу президента США Дональда Трампа провел исследование, согласно результатам которого китайское правительство намеренно использует свою монополию на определенные природные ресурсы для "подрыва оборонно-промышленной базы США", сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Содержание исследования, которое будет опубликовано в ближайшие недели, сообщили изданию два источника в администрации. Отмечается, что провести анализ с упором на состояние промышленной базы США в целом попросил в 2017 году сам Дональд Трамп, но реализовано указание было только сейчас. Исследователи выявили уязвимые аспекты оборонно-промышленной базы и выработали рекомендации по "усилению оборонных компаний США".

"Китай намеренно организовал свой экспорт ресурсов и свою торговую политику в обрабатывающей промышленности так, чтобы подорвать лидерство Америки в критически важных отраслях", - делают вывод авторы исследования.

По словам источника, в отчете Пекин обвиняют в "наводнении мировых рынков определенными материалами", необходимыми, к примеру, в производстве топлива для американских ракет, деталей американских военных самолетов. Аналитики приходят к выводу, что такая политика Китая - способ "заставить американских поставщиков выйти из бизнеса".

Так, в ситуации, когда только один американский производитель поставляет перхлорат аммония - ключевое соединение для топлива стратегических и межконтинентальных баллистических ракет, Китай, который контролирует большую часть мировых поставок этого вещества, продает его по "искусственно низким ценам", тем самым подрывая положение американского поставщика, утверждается в исследовании.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. В США недовольны торговым дисбалансом между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая. Пекин в свою очередь считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.