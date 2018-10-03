В Индии около 250 пациентов эвакуированы после пожара в медколледже

Пожар произошел в медицинском колледже индийского города Калькутта (столица штата Западная Бенгалия), а также на территории прилегающего к нему госпиталя. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в среду телеканал NDTV.

Согласно его данным, пламя вспыхнуло в корпусе, где расположена аптека. На фотографиях, опубликованных в местных СМИ, видно, как пациенты организованно покидают здание, над которым поднимаются клубы дыма. В общей сложности с места ЧП были выведены около 250 человек, информирует NDTV.

По состоянию на текущий момент информации о возможных жертвах нет. Причина пожара пока остается неизвестна.