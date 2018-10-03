Пожар на нефтехимическом заводе в Саудовской Аравии, есть погибший - ВИДЕО
3 октября 2018 09:12 416
Пожар произошел на нефтехимическом заводе компании National Petrochemical Industrial Company в провинции Янбу-эль-Бахр Саудовской Аравии. Об этом передает "Рейтер".
Инцидент унес жизнь как минимум одного человека. Еще одиннадцать пострадали, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Согласно предварительной информации, возгорание возникло из-ха технической неисправности.
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