В Грузии для софинансирования схемы накопительной пенсии выделят 170 млн лари

Система накопительной пенсии в Грузии будет задействована с первого января 2019 года. Соответственно, в проекте бюджета на следующий год уже внесены расходы в связи с новой системой. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщает в среду Грузия Online.



Согласно документу, для софинансирования схемы накопительной пенсии выделят 170 миллионов лари. Из них 80 миллионов лари были предусмотрены бюджетом на 2018 год, так как задействование системы изначально планировалось в третьем квартале этого года.



Вместе с тем, согласно проекту бюджета, финансирование Пенсионного агентства составит один миллион лари.