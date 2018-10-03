В Бразилии застрелили десятерых заключенных после побега из тюрьмы

Десять заключенных погибли в столкновении с полицией в бразильском штате Токантинс после побега из тюрьмы, где они устроили мятеж. Об этом сообщает издание Periodico со ссылкой на источники в военной полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, заключенные устроили восстание в тюрьме Barra da Grota в муниципалитете Арагуаина во вторник. Они взяли в заложники преподавателя, который вел занятия в тюрьме, еще двоих сотрудников учреждения им удалось обезоружить.

По меньшей мере 20 заключенным удалось сбежать. Полиция начала операцию по поимке беглецов, в результате которой застрелила десять сбежавших. Еще десять человек все еще находятся в бегах.

Как сообщает издание со ссылкой на местные СМИ, сейчас тюрьма находится под контролем властей.