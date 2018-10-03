В Сеуле призвали Ким Чен Ына раскрыть количество ядерных боеголовок у КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын должен предоставить точные данные о ядерном арсенале страны и сроках денуклеризации. Об этом заявил во вторник РИА Новости депутат от консервативной "Партии патриотов Кореи" Чо Вон Чжин, передает Day.Az.

По его мнению, Ким Чен Ын обязан предоставить все данные в ходе очередного саммита с президентом США Дональдом Трампом, который может состояться в ближайшем будущем. "Если они встретятся, Ким Чен Ын должен сообщить детали того, сколько (у него - ред) ядерного оружия и когда он собирается его демонтировать", - сказал Чо, который в настоящее время находится в Вашингтоне для встреч с коллегами из сената и госдепартамента США.

Чо также заявил, что для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова санкции в отношении Северной Кореи должны быть усилены. "Мы должны... продолжать санкции, но мы должны сделать их сильнее. В противном случае они (КНДР - ред) никогда не откажутся от своих ядерных бомб", - сказал он.

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР прошел в Сингапуре 12 июня. По его итогам северокорейский лидер Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а президент США Дональд Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению. Тем не менее, в сентябре в Вашингтоне сообщили, что готовятся ко второй встрече Трампа и Ким Чен Ына.

Госсекретарь США Майк Помпео посетит 7 октября Пхеньян, где проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, для обсуждения вопросов денуклеаризации и подготовки второго саммита КНДР - США, который, по словам Трампа, пройдет "в скором времени". Посол Республики Корея в Москве У Юн Гын также заявлял, что очередной саммит лидеров КНДР и США может пройти до конца года. При этом сам американский лидер заявил, что не ставит крайних сроков по заключению соглашения с КНДР, даже если это займет несколько лет.

Третий межкорейский саммит прошел в середине сентября в Пхеньяне. По его итогам лидеры подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области. КНДР пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне. Кроме того, Сеул и Пхеньян договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демилитаризованной зоны для предотвращения инцидентов, вывести военных из ДМЗ и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения.

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