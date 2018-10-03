Высокопоставленные чиновники Армении сменили номера мобильных телефонов

3 октября 2018 12:08

Газета "Грапарак" пишет, что после скандальной аудиозаписи руководителей Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы, высокопоставленные чиновники решили сменить номера своих мобильных телефонов, чтобы в один прекрасный день не оказаться в такой же ситуации, передает Day.Az.
 
Однако депутат от партии "Гражданский договор" Грачья Акопян заверил в беседе с корреспондентом издания, что сам лично не менял номер и ничего подобного нет. 
 
"Кстати, опубликование прослушки и формирование мониторинговой комиссии ПАСЕ с целью изучения прав человека в Армении внесло некоторые корректировки в деятельность правоохранительных органов. Они стали осторожнее и при возбуждении уголовных дел стараются соблюдать законность", - пишет газета.
 

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