На индонезийском острове, где произошло землетрясение, проснулся вулкан - ФОТО

Вулкан Сопутан на индонезийском острове Сулавеси, рядом с которым недавно произошло мощное землетрясение, выпустил столб пепла высотой около четырех километров. Об этом сообщила газета Jakarta Post со ссылкой на заявление Центра вулканологии и снижения геологических рисков (ЦВСГР) Индонезии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Извержение началось около 9 утра по местному времени. Согласно прогнозам специалистов, облако пепла продолжит движение в западном и северо-западном направлениях, поэтому на работу аэропорта в городе Манадо, находящегося на юго-востоке, оно не повлияет.

Местным жителям советуют воздержаться от посещения территорий в радиусе 4-6,5 километра от вулкана. Тех, кто живет в деревнях рядом с Сопутаном, предупредили о возможном излиянии лавы.

"Мы также советуем местным жителям использовать респираторы, чтобы избежать возможных респираторных проблем в случае падения пепла", - говорится в заявлении центра. Представители индонезийского управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BPBD) раздали маски жителям районов, оказавшихся в опасной зоне.

Утром 28 сентября у побережья Сулавеси недалеко от города Палу произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в том же районе были зафиксированы еще один толчок магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, погибли более 1,4 тысячи человек, свыше 60 тысяч жителей остались без крова.

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