Путин: Сделка по Идлибу предотвратила кровопролитие

Сделка между Россией и Турцией по созданию демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб очень хорошая, она предотвратила кровопролитие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это очень хорошая сделка между Россией и Турцией в данном случае, потому что это предотвратило очередное кровопролитие. Как вы помните, она заключается в том, чтобы создать демилитаризованную зону 15-20 километров внутри, зона деэскалации в районе города Идлиб, идлибская зона. Хочу отметить, что мы сейчас действительно активно работаем над реализацией этих соглашений, в том числе, наши турецкие партнеры", - сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Он добавил, что Россия благодарна за это и будет работать при поддержке Ирана.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.

Россия, Турция и Иран являются гарантами перемирия в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.

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