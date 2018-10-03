Саудовская Аравия увеличит добычу нефти

Саудовская Аравия готова в ноябре увеличить добычу нефти относительно октября, когда она составляла 10,7 млн баррелей в сутки. Об этом сказал министр энергетики королевства Халед аль-Фалех, выступая на пленарной сессии РЭН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В октябре производство было 10,7 млн баррелей, а в ноябре мы ожидаем чуть-чуть увеличить этот показатель", - сообщил он.

Министр подчеркнул, что Саудовская Аравия нацелена на то, чтобы полностью удовлетворять существующий на мировом рынке спрос на нефть, а спрос на нее традиционно растет с приближением конца года. Аль-Фалех добавил, что не считает, что повышение спроса существенно скажется на нефтяном рынке. "Сегодня есть основополагающие условия, чтобы сохранить здоровый мировой рынок", - указал он.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" с 3 по 6 октября. В форуме принимают участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ. ТАСС - информационный партнер РЭН-2018.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook