Два военных самолета столкнулись на аэродроме в Судане - ВИДЕО

3 октября 2018 17:10

Два самолета: Ан-32 и Ан-26 столкнулись на взлетно-посадочной полосе аэродрома в городе Хартуме, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Столкновение произошло во время выруливания на взлетно-посадочной полосе. Один из самолетов догнал второй. По информации местных СМИ, в результате инцидента никто не пострадал. Оба самолета получили повреждения. Аэропорт закрыли на неопределенное время.

Момент столкновения попал в объектив видеокамеры, установленной на территории воздушной гавани.

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Два военных самолёта попали в ДТП на аэродроме в Судане

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