Роухани: Европа сделала важный шаг для сохранения ядерной сделки с Ираном

Решение Европы о создании структуры, которая позволит проводить финансовые операции с Ираном, несмотря на санкции, - важный шаг для сохранения ядерной сделки. Такое мнение выразил в среду президент Ирана Хасан Роухани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для сохранения финансовых отношений с Ираном Европа создала специальный орган. Реализация этого плана должна стать важным шагом для сохранения ядерной сделки", - цитирует слова Роухани агентство Tasnim. Речь идет о создании особой структуры, которая позволит проводить финансовые операции с Ираном, несмотря на санкции со стороны США.

При этом он отметил, что "сделка предполагает, что экономические отношения Ирана [с другими странами] должны реализовываться в обычном порядке, поэтому любое ограничение этого процесса свидетельствует о том, что договор выполняется не полностью".

Президент страны также подчеркнул, что "США хотят оказать максимальное давление на Иран за короткий период времени". "Они намерены давить на нас, чтобы использовать это для решения политических проблем внутри Соединенных Штатов", - добавил он.

24 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини состоялась встреча глав МИД Ирана и пятерки посредников ООН (России, Германии, Великобритании, Франции и Китая). На этой встрече верховный представитель ЕС "объявила о начале подготовительной работы над созданием странами ЕС легальной структуры для обеспечения финансовых транзакций с Ираном для обеспечения международной торговли, в том числе нефтью, для защиты интересов европейских компаний, которые намерены продолжать ведение легального бизнеса с Ираном".

В конце сентября на пресс-конференции в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп заявил, что после выхода США из соглашения по атому иранская экономика претерпевает огромные трудности, на улицах городов проходят протесты населения, а различные компании повсеместно выводят бизнес из Исламской Республики. Решение о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС, было принято в мае. Остальные участники сделки (Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.

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