Во Франции подготовили законопроект на случай провала переговоров по Brexit

Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо в среду на брифинге представила проект закона, который предполагает подготовку к выходу Великобритании из Евросоюза, в том числе в случае отсутствия соглашения по Brexit, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Великобритания выйдет из Евросоюза в конце марта 2019 года. Лондону и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их разъединения не позднее ноября. Если это сделано не будет, соглашение о "разводе" может не успеть пройти все необходимые ратификации и не вступит в силу к моменту "развода" - 29 марта 2019 года. Это грозит "жестким" Brexit - не только разрывом Британии с договоренностями и законодательными актами, которые она соблюдает, являясь членом ЕС, но и неопределенностью относительно будущих отношений с Евросоюзом.

"Прилагаются все усилия, чтобы прийти к хорошему соглашению...и это хорошее соглашение возможно. Вместе с тем мы должны быть готовы ко всем сценариям, в том числе к отсутствию соглашения", - сказала Луазо на брифинге.

Она отметила, что подготовленный законопроект затрагивает несколько областей.

"Во-первых, это ситуация с французами, которые проживали в Соединенном Королевстве и возвращаются во Францию... Другой аспект этого законопроекта касается британцев, которые проживают на территории Франции. Мы должны сделать так, чтобы и в случае отсутствия соглашения, 30 марта 2019 года эти выходцы из Великобритании не оказались вне правового поля (Франции - ред.)", - пояснила она.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что текст законопроекта не носит никакого агрессивного характера в отношении Британии, но законно, что французское правительство готовится ко всем сценариям, в том числе к отсутствию соглашения по Breхit, сообщил в свою очередь официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво.