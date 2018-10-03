Американец умер, подхватив в бассейне амебу-мозгоеда

Американец умер после посещения волнового бассейна в Техасе. Как сообщает издание San Antonio Current, у 29-летнего серфингиста Фабрисио Стабиле после купания настолько сильно разболелась голова, что он даже не мог разборчиво говорить, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Мужчину отправили в больницу, где медики диагностировали бактериальный менингит. От лекарств ему лучше не стало, а дополнительные анализы выявили у Стабиле первичный амебный менингоэнцефалит, от которого через несколько дней мужчина скончался.

Данная болезнь возникает, если в организм попадает амеба вида Naegleria fowleri. Обычно ею заражаются во время купания в грязной воде.

Эта амеба сначала попадает в нос, затем - в обонятельный нерв, по нему добирается до головного мозга, поражает его клетки и размножается, передает РИА Новости.

По статистике, зараженные ею люди умирают в 98 процентах подобных случаев. В США за последние 55 лет было зафиксировано 143 таких случая.