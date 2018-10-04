В США почта 20 лет доставляла бабушке книги для внучки
Жительница штата Флорида Вера Уолкер (Vera Walker) 20 лет ждала посылку с детскими книгами. Об этом сообщил информационный портал UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Американка из города Орландо заказала для своей четырехлетней внучки несколько книг известного в Америке детского писателя Доктора Сьюза в 1998 году. Посылка долгое время не приходила, и Уолкер просто забыла про нее. В результате книги доставили в конце сентября 2018 года. "Я открыла посылку, взглянула на дату и закричала от неожиданности", - призналась женщина.
Почта объяснила задержку тем, что посылка застряла в старом почтовом ящике. Уолкер отнеслась к ситуации с юмором и рассказала, что теперь книги с удовольствием читает ее пятилетний правнук.
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