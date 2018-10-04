В США появился пентхаус, в котором нельзя жить - ФОТО
В США построили квартиру класса люкс, которую невозможно купить, арендовать или остаться жить любым другим способом. Апартаменты предназначены исключительно для фотосессий. Основные клиенты - популярные блогеры, которые находятся в поиске живописных локаций, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Автор идеи 35-летняя предпринимательница Вики Сегар рассказала, что ее идеей было создать пространство, в котором бы люди смогли создавать новый визуальный контент для своего Инстаграма или других соцсетей.
Месячная аренда квартиры в среднем обошлась бы потенциальному съемщику в 15 тысяч долларов. Несмотря на высокую цену, пентхаус малофункционален, зато визуальное оформление на высоте. Высокие потолки, светлые стены, большая площадь помещения и выигрышная цветовая гамма. Даже книги на стеллажах и полках подобраны не по информационному наполнению, а по дизайну обложки.
Идея привела в восторг многих блогеров. Все возможные даты для съемок на октябрь уже забронированы.
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