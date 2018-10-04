Умер лауреат Нобелевской премии, придумавший термин "частица Бога"

Американский физик, лауреат Нобелевской премии Леон Ледерман, являющийся автором термина "частица Бога", скончался в американском городе Рексберг (штат Айдахо) в возрасте 96 лет, пишет портал Science News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что Ледерман умер в среду, информацию о его кончине подтвердила жена.

Ледерман родился 15 июля 1922 года в Нью-Йорке в семье еврейских мигрантов из СССР. В 1943 году он получил степень бакалавра в области химии, но уже тогда очевидным был его интерес к физике. После войны Ледерман поступил на физический факультет Колумбийского университета, где защитил диссертацию и в 1951 году стал доктором наук.

В 1988 году Ледерман и двое его коллег получили Нобелевскую премию за открытие один из типов частиц нейтрино (в настоящее время известно о существовании трех типов нейтрино).

Как отмечает портал, Ледерман не только занимался наукой, но и способствовал ее популяризации. В 1993 году была опубликована книга о бозоне Хиггса The God Particle ("Частица Бога"), написанная Ледерманом в соавторстве с журналистом Диком Терези.

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