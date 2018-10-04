Крупная делегация из Южной Кореи отправилась в КНДР

Крупная делегация южнокорейских государственных и общественных деятелей отправилась в четверг в КНДР на совместное празднование 11-й годовщины межкорейского саммита 2007 года, согласно сообщениям СМИ из Южной Кореи.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, министр по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн, председатель правящей в стране Демократической партии Ли Чэ Чхан и другие представители южнокорейского государства, всего около 160 человек, прибыли в Пхеньян на самолете.

Они примут участие в совместных мероприятиях в память о договоренностях 2007 года между бывшим лидером КНДР Ким Чен Иром и покойным ныне экс-президентом Республики Корея Но Му Хёном. Его сын Но Гон Хо также вошел в состав делегации.

Пока неизвестно, будет ли делегация из Южной Кореи принята высшим лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Нынешний южнокорейский президент Мун Чжэ Ин когда-то работал вместе с Но Му Хёном, который был продолжателем политики "солнечного тепла" в отношении КНДР. Демократов в Южной Корее почти на десятилетие сменили консервативные силы, которые заморозили все связи с КНДР под предлогом ядерной угрозы. Однако в прошлом году Мун Чжэ Ин пришел к власти после импичмента на посту президента Пак Кын Хе - дочери бывшего диктатора Пак Чхон Хи - и взял курс на восстановление межкорейского сотрудничества. Лидер КНДР Ким Чен Ын помог ему тем, что провозгласил отказ от дальнейшей ядерной программы.

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын уже трижды встречались в этом году, в последний раз в Пхеньяне в сентябре. К концу года лидера КНДР ожидают с визитом в Сеуле.

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