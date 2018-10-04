В Турции прогремел взрыв, есть жертвы - ОБНОВЛЕНО
12:16
Число военнослужащих, погибших во время взрыва в районе Хасанкейф в турецкой провинции Батман, достигло 7.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, из 5 пострадавших в теракте военнослужащих 3 скончались в больнице, в которую были размещены.
Дополнительной информации о состоянии других двух раненых военнослужащий не дано.
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10:34
В турецкой провинции Батман на востоке страны в результате подрыва военного конвоя погибли четверо военнослужащих и ранены пять. Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что взрыв был организован боевиками террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК).
После инцидента ВС Турции начали локальные операции по уничтожению боевиков РПК.
Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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