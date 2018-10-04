В Турции прогремел взрыв, есть жертвы - ОБНОВЛЕНО

Число военнослужащих, погибших во время взрыва в районе Хасанкейф в турецкой провинции Батман, достигло 7.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, из 5 пострадавших в теракте военнослужащих 3 скончались в больнице, в которую были размещены.

Дополнительной информации о состоянии других двух раненых военнослужащий не дано.