В Бельгии устранили утечку газа на химическом предприятии

Утечка газа на химическом предприятии Vynova, где в четверг утром произошел взрыв, повлекший выброс в атмосферу облака газа, устранена. Об этом сообщили РИА Новости в администрации коммуны Тессендерло в бельгийской провинции Лимбург, на территории которой находится производство, передает Day.Az.

"Утечка газа устранена. Угрозы населению и окружающей среде нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, выброс газа произошел в результате соединения двух химических веществ, которые он не назвал.

Как сообщила ранее телерадиокомпания RTBF, по предварительной информации, никто из эвакуированных работников Vynova, которая специализируется на производстве ПВХ, не пострадал, но власти рекомендовали жителям близлежащей жилой зоны не открывать окна и двери домов.

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