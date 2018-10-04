Швейцария может принять участие в создании независимого аналога SWIFT

Берн может принять участие в создании независимого аналога платежной системы SWIFT. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Швейцарии в Москве Ив Россье, передает Day.Az.

"Если в финансовом секторе появятся какие-то новые разработки, мы будем внимательно следить за ними, но это явно вопрос для размышлений в ЕС, а не в Швейцарии... Но если появится новая платежная система, каждая страна примет участие в этой платежной системе. И мы, конечно, почему бы нет", - сказал дипломат.

Россье отметил, что позиция Швейцарии по данному вопросу вряд ли будет отличаться от позиции других стран.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, однако не намерена поддаваться.

Однако Банк России все же создал свою систему СПФС в качестве альтернативного системе SWIFT канала межбанковского взаимодействия с целью обеспечения гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям.

Глава МИД Германии Хайко Маас в августе заявил, что ЕС необходимо создать независимый аналог SWIFT, чтобы защитить свои компании от санкций США против Ирана.

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