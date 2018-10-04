ВВС Турции нейтрализовали группу боевиков РПК

ВВС Турции нейтрализовали 13 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе воздушных операций в провинции Сиирт на юго-востоке страны, а также на севере Ирака. Об этом сообщил в четверг генштаб турецких ВС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

"В результате авиаударов 3-4 октября в Сиирте, а также в районах Авашин-Басян и Зап на севере Ирака были обезврежены 13 террористов, в том числе 10 на севере Ирака", - отмечается в сообщении генштаба в Twitter.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1000 военных и полицейских, а также около 500 гражданских.

По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.

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