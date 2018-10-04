Жители Армении устроили новый пикет у здания правительства в Ереване

Жители Армении собрались у здания правительства в Ереване на новый одиночный пикет. Об этом сообщают в четверг армянские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Участники акции требуют отставки правительства. Также они настаивают на том, чтобы членам бывшей правящей партии "Республиканская партия Армении" запретили занимать любые ключевые посты в правительстве.

Сообщается, что протестующие требуют выполнения их требований. В противном случае народ Армении и жители Еревана снова выйдут на улицы и полностью заблокируют правительственные учреждения.

Полиция в соответствии с полученным приказом не вмешивается в происходящее.

Кроме того на митинге присутствуют бывшие пилоты, которые так и не получили своих зарплат. Они крайне недовольны решением о сносе старого аэропорта.

Напомним, во вторник толпа протестующих уже блокировала здание парламента Армении в Ереване. Жители протестовали против внесенных в регламент парламента Армении поправок, которые позволяют заблокировать роспуск законодательного собрания.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook