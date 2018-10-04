В Петербурге произошел взрыв

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в здании Росморпорта. Об этом сообщает "Фонтанка.Ру", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, пришедший на работу сотрудник открыл неизвестную коробку, после чего произошел взрыв. Мужчина серьезно пострадал, сообщили в пресс-службе городской скорой помощи.

Отмечается, что территория Росморпорта является режимным объектом. Сейчас здание проверяют сотрудники ФСБ.

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