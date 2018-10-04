Туристы с трудом сбежали от разъяренного слона - ВИДЕО

В национальном парке Бандипур в Индии дикий слон погнался за туристами, которые наблюдали за ним из автобуса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Животное заметило припаркованный на проселочной дороге автомобиль и побежало к нему. Водитель дал задний ход, но слон не отставал, держась вплотную к автобусу. Преследование продолжалось несколько минут. В итоге слон оставил туристов в покое и вернулся к стаду, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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