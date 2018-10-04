Туристы с трудом сбежали от разъяренного слона - ВИДЕО

4 октября 2018 15:01

В национальном парке Бандипур в Индии дикий слон погнался за туристами, которые наблюдали за ним из автобуса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Животное заметило припаркованный на проселочной дороге автомобиль и побежало к нему. Водитель дал задний ход, но слон не отставал, держась вплотную к автобусу. Преследование продолжалось несколько минут. В итоге слон оставил туристов в покое и вернулся к стаду, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Туристы еле унесли ноги от разъяренного слона

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az