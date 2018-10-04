В Китае бедный уборщик нашел набитый деньгами пакет и вернул его владельцу

В Китае уличный уборщик вернул владельцу найденные в мусоре 150 тысяч юаней (более 20 тысяч долларов) и отказался принимать вознаграждение. Об этом сообщает South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ли Ман обнаружил пакет с деньгами утром во время уборки одной из улиц в округе Хайкоу на острове Хайнань. Находка была подозрительно тяжелой, и уборщик решился открыть ее. Внутри находились банкноты по 100 юаней.

"Я подумал, что, должно быть, кто-то обронил пакет и сейчас очень переживает по этому поводу. Я должен был вернуть его владельцу", - рассказал мужчина.

Он отнес сверток в полицию, где сотрудники начали расследование, основываясь на данных из квитанций, которые лежали с деньгами. Оказалось, что крупная сумма принадлежала местному бизнесмену. На поиск и возврат потерянного у полиции ушло менее двух часов.

Оказалось, что наличные выкинул один из уборщиков в компании бизнесмена, приняв их за мусор. Владелец денег предложил Ли Ману в качестве награды 20 тысяч юаней (около 3 тысяч долларов), что равняется среднему годовому жалованью уборщика. Мужчина предпочел не принимать деньги, поскольку был уверен, что сделал то, что должен был.

История быстро набрала популярность в социальных сетях, и Ли Мана окрестили "благородным рабочим". Помимо восхищения, многие обратили внимание, что уборщик получает крайне низкую зарплату: средний заработок в провинции как минимум в два раза больше - около 45,5 тысячи юаней в год.

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