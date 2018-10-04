Британца спасли из 40-летнего рабства в сарае

В английском графстве Камбрия спасли 58-летнего мужчину, которого десятилетиями удерживали в рабстве. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, британца освободили во время рейда, проведенного неподалеку от города Карлайл. Мужчину вызволили из разваливающегося маленького зеленого сарая, где он, вероятно, проживал в течение четырех десятков лет - со своего 18-летия. Вся имевшаяся в помещении обстановка - стул, телевизор, спальное место практически на полу и обогреватель.

В настоящее время жертву осматривают медики, специалисты также изучают его психическое состояние. По подозрению в рабовладении арестован 79-летний британец.

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