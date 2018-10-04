Эксперты выяснили, сколько туристы тратят в Турции

Самыми щедрыми в Турции являются гости из Австралии и Японии: они тратят 1 312 и 1 008 долларов, соответственно, а китайский турист в Турции тратит в среднем 900 долларов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает АТОР.

В рамках программы диверсификации туризма, цель которой - достичь к 2023 году в туристическом секторе уровня дохода в 50 млрд долларов, Турция определилась с рынками и нишевыми продуктами.

Глава Ассоциации турецких туристических агентств (TURSAB) Фируз Багликая говорит, что Турция в кризисном 2016 году, снизив цены на проживание и субсидируя авиаперевозку, достигла быстрых результатов. "Количество туристов в 2018 году показывает, что мы приближаемся к количеству посетителей, которое хотим. Теперь наша цель - повысить доход от туристов", - заявил он.

Для этого Турция в ближайшей перспективе сосредоточится на новых рынках, способных генерировать такой турпоток, где траты туристов будут составлять не менее тысячи долларов на человека за время отдыха. Это прежде всего рынки с высокой пропускной способностью, такие как Китай, Индия, Южная Корея и Япония.